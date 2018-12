El incómodo amigo secreto que protagonizó Martín Cárcamo

Una divertida situación se vivió este lunes en "Bienvenidos" cuando el panel participó de la entrega de regalos del tradicional amigo secreto. Todo era muy fraterno hasta fue el turno de Martín Cárcamo de entregar su obsequio a Jenny Cavallo.

El animador del matinal le regaló un sombrero de paja estilo playero, lo que desató las burlas de sus compañeros por supuestamente ser un regalo barato.

"Yo prometí que todo lo que queda este año y todo el 2019 iba a regalar cosas propias. Este es un regalo que le compré en algún minuto a una persona muy especial y nunca se lo entregué, que era a mi hija", explicó de entrada Cárcamo, intensificando las bromas del panel.

"Que es cagao", "lo hizo para no gastar plata", le decía el resto, mientras el conductor trataba de desarrollar su idea. "Este un regalo con mucho amor, que yo compré para mi hija. Yo digo la verdad. Si yo estoy regalando algo que para mí es importante, que lo compré con todo el amor del mundo y decidí por b o c motivo no entregarlo, y se lo entrego a Jenny. Estoy entregando algo propio. Quiero regalar emociones, quiero regalar viajes que son propios", agregó.

Entre risas prosiguió la dinámica del amigo secreto hasta que Raquel Argandoña le regaló a la abogada Marcela Concha una vela navideña. Esto motivó las burlas de Martín Cárcamo, quien nuevamente fue sindicado como "amarrete" por el panel de "Bienvenidos".