Emblemático reportero de Canal 13 dio positivo a coronavirus

Miguel Acuña, emblemático reportero de Canal 13 y conductor del programa mañanero "3x3", dio positivo a coronavirus tras someterse a un examen PCR.

El periodista reveló mediante Twitter que sintió los síntomas de Covid-19, hizo cuarentena preventiva y el testeo confirmó que tiene la enfermedad.

"He presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar... Gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega", contó.

Tras el anuncio, recibió cientos de mensajes de apoyo en redes sociales.

Amigos! Les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo, he presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar...gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega!!!