Estas son las novedades para septiembre en HBO

HBO presenta su programación destacada para el mes de septiembre. Estos son los estrenos que podrán verse en HBO y HBO GO.

NUEVAS SERIES

"Doom Patrol" | TEMPORADA 2 | 4 de septiembre a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile. Desde el episodio 2, 22hs para todos.

Reinventando a uno de los grupos de súperhéroes más queridos de DC Comics, DOOM PATROL llega a HBO con su segunda temporada. Después de la derrota de Mr. Nobody, los miembros de esta peculiar banda ahora se encuentran miniaturizados y varados en la pista de autos de carrera de juguete de Cliff.

"Vida perfecta" | Estrena el 4 de septiembre a las 22.30hs para VTR, Directv y Tuves y 23.30hs para el resto de Chile. Desde el episodio 2, 23.30hs para todos.

Una serie bonita e imperfecta como la vida misma. María es abandonada por su novio de toda la vida. Devastada, se muda a lo de su hermana Esther y decide drogarse por primera vez en su vida. Una producción española dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro. La serie fue premida en Festival Internacional de Series de Cannes, donde fue reconocida en la categoría de mejor serie y de mejor interpretación femenina.

"The Third Day" | 14 de septiembre, 22:00hs.

"We Are Who We Are" | 14 de septiembre, 23:00hs.

El nominado al Oscar Luca Guadagnino trae su estilo cinematográfico único por primera vez a la televisión con esta serie de ocho episodios. La serie sigue a dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia, y explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad, sumergiendo a la audiencia en la euforia y angustia de ser adolescente.

"Patria" | 27 de septiembre, 21:00hs para VTR, Directv y Tuves y 23:00hs para el resto de Chile.

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu y compuesta por 8 episodios, la historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi (País Vasco). A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, "Patria" nos habla de cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo.

NUEVOS DOCUMENTALES

"Eco en el Cañón" | 8 de septiembre, 20:00hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

Celebra la explosión de la música popular que surgió la zona de Laurel Canyon en Los Ángeles a mediados de la década 60, mientras el folk se volvió eléctrico y The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas hicieron surgir el sonido de California.

PELÍCULAS ESTRENO

"The Turning" | 5 de septiembre, 21:00hs para VTR, Directv y Tuves y 22:00hs para el resto de Chile.

Finn Wolfhard y Mackenzie Davis protagonizan esta nueva versión del clásico thriller que ha aterrorizado al público por más de 100 años.

"Jumanji: The Next Level" | 12 de septiembre, 22:00hs.

Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black regresan a la pantalla para una nueva aventura dentro del fantástico mundo de Jumanji.

"The Good Liar" | 19 de septiembre, 22:00hs.

Helen Mirren e Ian McKellen se enfrentan en un delicioso duelo de gato y ratón en esta historia sobre un estafador y una viuda rica. Dirección: Bill Condon

"Bloodshot" | 26 de septiembre, 22:00hs.

Vin Diesel protagoniza esta adaptación del aclamado cómic como el súper soldado Bloodshot. Dirección David S. F. Wilson.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO – TÍTULOS QUE SALEN

"Venom" | 7 de septiembre

"La monja"| 13 de septiembre

"El caballero de la noche" | 30 de septiembre