¡Felicidades! Ash Ketchum se convirtió en campeón mundial de la Liga Pokémon tras 25 años

Se cumplió el sueño de Ash Ketchum durante los 25 años del animé Pokémon: convertirse en el mejor entrenador del mundo.

Todo ocurrió durante la última transmisión de Pokemon Journeys, que fue emitido en Japón, donde el representante de pueblo Paleta logró vencer a León, campeón de la Liga de la región de Galar.

El duro combate entre su Pikachu y el Charizard de León lo coronó como ganador del Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, donde tuvo que enfrentar a los mejores de cada región.

El camino para llegar a la final no fue fácil, ya que se tuvo que enfrentar al campeón de Hoenn (Steven) y la del Alto Mando de Sinnoh (Cynthia).

Ash había sido anteriormente campeón de la Liga de la región de Alola, lo que le permitió el paso para ingresar a este torneo, el más importante.

La cuenta oficial de Pokemon felicitó al entrenador con una tierna fotografía junto a su equipo: Dragonite, Gengar, Pikachu, Lucario, Dracovish y Sirfetchd.

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3