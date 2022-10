Fernando Larraín protagonizó accidente de tránsito en su moto

El actor y comediante Fernando Larraín sufrió un accidente de tránsito en su motocicleta y fue trasladado a un centro asistencial.

Fue el mismo actor de "Casado con hijos" que informó de su accidente mientras era trasladado en un vehículo de emergencia.

"Primera vez en mi vida (que me ocurre). Me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy ahora pero un saludo a todos los seguidores. Me cuesta hablar", dijo en un video que publicó en sus redes sociales.