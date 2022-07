Final sorpresa: Perritos interrumpieron despacho en vivo de matinal y sacaron risas

Un divertido momento ocurrió durante un despacho del periodista Luis Ugalde en el matinal "Contigo en la Mañana".

El comunicador estaba en el Paso Internacional Los Libertadores cuando se encontró con tres perritos que jugaban a pocos metros.

Durante el momento, el perro más pequeño se montó sobre uno de sus "amigos". "¡No, no, no, ese no es juego!", les gritó Ugalde mientras el camarógrafo apuntó a otro lado.

"Es natural, es lindo, es la naturaleza que puja por la sobrevivencia", dijo la animadora Monserrat Bustamante.

Revisa el momento: