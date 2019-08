"Friends" llegará a los cines para celebrar sus 25 años

Para celebrar los 25 años de "Friends", Warner Bros. llevará a los cines de EE.UU. "Friends 25th: The One With the Anniversary", una proyección de 12 episodios favoritos de los fanáticos durante tres noches.

Las sesiones se realizarán en más de 1.000 salas y tendrán también contenido adicional como entrevistas y material inédito de lo que ocurría detrás de las cámaras, según informa E!.

"El impacto cultural que Friends sigue teniendo, 25 años después, es sorprendente, un testimonio del genio de Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright y un elenco increíblemente talentoso", dijo Lisa Gregorian, de Warner Bros.

No es la única celebración para las "bodas de plata" de este clásico de las series. En septiembre, el canal Warner emitirá una maratón con las 10 temporadas, la que comenzará el 18 y que terminará el 22.