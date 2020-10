Julio César Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas con dramático caso

El caso de una mujer que vive de allegada por la deuda de un arrendatario y cuyo hijo sufre una grave enfermedad genética impactó al animador Julio César Rodríguez durante el programa "Contigo en la Mañana".

El rostro de Chilevisión no se pudo aguantar las lágrimas al conocer la historia de Lorena, que le recordó a la de su propio hijo fallecido.

Alejandro, quien cumplió 18 años, tiene el síndrome Coffin-Siris, una genopatía de difícil tratamiento, además de epilepsia, osteoporosis y una sonda gástrica, según detalló su madre Lorena.

"Perdón que me emocione. Yo tuve un hijo igual al tuyo", dijo entre lágrimas Rodríguez.

El conductor se comprometió a ayudar a la mujer para que pueda volver a su casa tranquila y explicó que "Alejandro es igualito a mi hijo Pablito, que murió a los 13 años. No lo hago por ser generoso ni bueno, es porque forma parte de nuestras historias que no contamos a la gente".

"Me acaba de escribir la Francisca (García-Huidobro) y me dice 'es igual a Pablito'. Yo sé por todo lo que has pasado", agregó.

"El país de mierda que tenemos, han pasado 30 años, yo viví lo mismo que tú y todo sigue igual. Perdóname por esta emoción. Pablito me enseñó una cosa: Yo antes nunca lloraba ni mostraba mis sentimientos y la crítica de televisión me hacía mierda. Decían que era pesado, que era prepotente. Y con mi hijo aprendí a mostrar todos mis sentimientos", reveló el animador.