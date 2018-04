La desafortunada frase de la tarotista de "Muy Buenos Días"

Un incómodo momento se vivió en "Muy Buenos Días" cuando la tarotista Cristina Araya hablaba sobre los signos del zodíaco y la manera de conquistarlos y dónde los llevas.

Consultada por Ignacio Gutiérrez sobre cómo seducir a un aries, Araya dijo lo siguiente: "No lo lleve a ninguna parte, muéstrale el hombro y chao no más. Aries y libra son conexiones de piel. No necesitan que tú los impresiones, necesitas que tú te conectes".

Ahí vino la frase que causó gracia: "No sacai nada con mostrarles un castillo porque si eres más hueco que una empanada de queso no te van a pescar". Para tratar de salir del paso, la tarotista la empeoró.

"Digo hueco en general, amigo, no por ti. Perdón, la patié otra vez", dijo en alusión Gutiérrez, conductor del matinal de TVN, quien se lo tomó con mucho humor.

Este es el momento: