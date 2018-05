La divertida manera en que Pamela Díaz fue eliminada de "Vértigo"

El humorista e imitador Óscar Álvarez, conocido como Oscarito, fue el gran ganador de la noche de "Vértigo", quien se emocionó al momento del triunfo.

Un momento divertido ocurrió en la primera eliminación de la noche, cuando Pamela Díaz fue eliminada por Daniela Aránguiz.

"Todas las veces que he podido ganar, no gano. No falta la hueona que me saca", dijo Díaz, generando carcajadas al aire. "Eso te pasa por hueona", le dijo la esposa de Jorge Valdivia.

El momento vivido en el estelar de Canal 13:

En el camarín, la comunicadora explicó su caída. "Me echó la care cuica poh. Está enojá y dice que yo no la apoyé ¿En qué la debería apoyar? Yo creo que esto lo tenía arreglada la Diana porque dije que era mejor la Karen (Doggenweiler)", dijo Díaz.