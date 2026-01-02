Joaquín Sosa y su arribo a Colo Colo: Estoy confiado en que las cosas van a salir bien este año

En el Estadio Monumental, Joaquín Sosa tuvo su primera conferencia de prensa como flamante refuerzo de Colo Colo, con toda la ilusión para completar un gran 2026 con el "Cacique", además de contar algunos datos sobre su llegada al club.

"Muy contento de este nuevo paso en mi carrera. Llego a un club enorme, muy conocido a nivel internacional y, obviamente, el más grande de Chile. Agradezco a los dirigentes, al presidente, al técnico, por darme esa confianza", inició ante los micrófonos en su presentación oficial.

"Llego en un momento bueno, muy motivado; es imposible no estar motivado llegando a un club como este. Vengo a aportar de donde me toque, no vengo a hacer un recambio ni nada. Vengo solamente a aportar lo mío, a lo que me trajeron", sumó.

"Presión hay porque es un equipo grande; está acostumbrado a ganar y seguro que hay que ganar en estos equipos. Pero me siento con confianza, muy entusiasmado por esta nueva oportunidad de ganar títulos, de asentarme como titular, esperando mi lugar porque obviamente acá ya hay un equipo", expresó.

Sosa remarcó estar "muy confiado y muy tranquilo que las cosas van a salir bien este año".

El jugador uruguayo también realizó una curiosa revelación: "Tuve referencia de Claudio Arbiza, que estuvo muchos años acá, que es el novio de mi madre".

"Me anduvo comentando lo que significaba, lo que era Colo Colo para Chile, que era un club enorme; que él quería que viniera acá. Él ya me había comentado hace un par de semanas que estaban buscando central y justamente a la semana me llamó el técnico", contó.

En esa línea, Sosa señaló que ya conversó con el DT Fernando Ortiz, pero "no hablamos mucho, la verdad. Lo poco que hablamos fue para ver si tenía ganas de venir, lo típico", y que espera tener una charla más extensa cuando la pretemporada esté en marcha.

Sobre sus constantes cambios de camisetas en las últimas campañas, señaló que se dio mayormente por la posibilidad de ser cedido debido a su largo contrato con Bologna y también abordó las comparaciones con como fue el paso de Maximiliano Falcón, otro uruguayo que llegó como apuesta y se hizo uno de los líderes del equipo.

"Sé que era un jugador muy aguerrido, muy fuerte, muy luchador. Pero yo siento que mis puntos fuertes son el tema de juego, tema de pelota, de pase filtrado, pases largos. Obviamente tengo lo mío en el juego uno contra uno y fuerte. Todos los jugadores seguramente sean diferentes, pero sí puedo decir que (Falcón) era un jugador muy aguerrido y la verdad que dejó huella, y estaría bueno dejar algo de eso también", indicó.