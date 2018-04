Las reacciones a la frase de Belén Soto sobre su color de piel

Belén Soto, de "Wena Profe" de TVN, dio una entrevista donde afirmó que se sentía encasillada en un solo tipo de papel. El título de la nota es "Mi color de piel no sirve para hacer un personaje de escasos recursos".

"No me piensan como la villana, para hacer a un personaje de escasos recursos no sirve mi color de piel y si tú ves producciones de afuera los personajes se transforman completamente. Los actores pueden jugar con eso", dijo a La Cuarta.

Esa declaración provocó inmediatas reacciones en Twitter donde se transformó en Trending Topic y no por elogios precisamente.

Las reacciones:

Que charchas las declaraciones de Belén Soto, demostrando un Clasismo/racismo de verdad repudiable. Y pensar que ella se veía tan tierna en "Papi Ricky" 😕 Le vendría bien salir de su burbuja un rato,a lo mejor le sirve para dejar de lado su tremenda ignorancia — 🎶ZorroNaranja🌵⚽ (@PatoDelDesierto) 24 de abril de 2018

Ya que a Belén Soto no la contratan por ser morena, no quiero saber la escala de colores que usan los jefes de UTP... como soy moreno, creo que por ahi va... — Francisco Aravena (@Fco_AravenaC) 24 de abril de 2018

Quiero pensar que lo de Belén Soto fue sacado de contexto.... — Andrea ツ (@andreapilce) 24 de abril de 2018

Acabo de leer las declaraciones de Belén Soto y solo puedo decir que pic.twitter.com/j3Q6RZI9lD — Eduardo Aguilera A. (@Ed_Aguilera) 24 de abril de 2018

Qué esperan de la Belén Soto, si ella misma dijo que no era necesario estudiar teatro para actuar... #NoMásInfluencers — Nelson A. (@Papadealfonso) 24 de abril de 2018

Belén Soto se equivocó de época: su piel estaba perfecta para las teleseries del 13 pic.twitter.com/rkw5HCV6AS — Francisco Javier (@creativok) 24 de abril de 2018

De verdad que "Belen Soto" dijo eso ? ella es actriz o no ? o aun no termina la Carrera? o nunca empezo? o todas las anteriores ? pobrecita igual da pena !! — Jimmy De La Vida (@linkoyan75) 24 de abril de 2018

La Belén Soto no conoce Alvaro Rudolphy que hizo de cuico y pobre a la vez , en amores de mercado 🤗 — Milena (@milenegriss) 24 de abril de 2018

Después de leer las declaraciones de Belén Soto ....me pregunto como esta actriz es considerada la mejor del mundo mundial??? pic.twitter.com/4JazQjmwxo — Juan Ramón 🐒 (@JrjironRamon) 24 de abril de 2018