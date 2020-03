Late shows estadounidenses dan pie atrás y suspenden sus emisiones hasta nuevo aviso

Un día después de que canales estadounidenses decidieran emitir sus programas nocturnos sin público, finalmente adoptaron suspender las producciones de espacios liderados por Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Seth Meyers.

NBC y CBS habían decidido no tener público en sus grabaciones desde el lunes 16 pero finalmente decidieron poner en pausa los late shows. Durante la noche del jueves algunos programas se grabaron sin público, como el de Colbert.

A partir de este viernes, "The Tonight Show" de Jimmy Fallon y "Late Night" de Seth Meyers suspenderán la producción. "Continuaremos monitoreando la situación de cerca y tomaremos decisiones sobre programas futuros a medida que avancemos, dijo NBC en un comunicado.

Mientras tanto, CBS dijo que "Late Show" de Stephen Colbert pasaría a una pausa hasta el 30 de marzo. "Continuaremos monitoreando la situación de cerca", dijo el canal en un comunicado.

An important message for our fans. #FallonTonight pic.twitter.com/mI8Hz7Mx26