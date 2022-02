Lola Melnick fue alabada por análisis de invasión rusa a Ucrania: Pidió dejar el "sensacionalismo"

Lola Melnick, modelo y bailarina nacida en territorio ucraniano en la Unión Soviética, reapareció en la televisión chilena para analizar la invasión rusa a Ucrania que ha mantenido en vilo al mundo.

La presentadora de televisión -que tras su recordada participación en programas como "Morandé con Compañía" fue a triunfar en Brasil- estuvo invitada en el matinal "Mucho Gusto" de Mega y su nombre causó furor en redes sociales, donde fue trending topic.

"Es triste, difícil. Tengo muchísima gente querida que todavía está allá (en la zona de conflicto)", contó Melnick. Según relató, cuando era pequeña "éramos un pueblo unido, pero con etnias diferentes. Mi etnia siempre ha sido más pro rusa, pero también tengo sangre ucraniania, nací en Ucrania, amo este país".

Antes de explicar lo ocurrido desde la madrugada del jueves, Melnick hizo una petición: "Tengo bastante información y lo que yo les puedo decir es lo siguiente: la gente me está pidiendo decir que 'por favor, sin más sensacionalismo, sin tanta noticia extrema y que no es correcta'. Es importante informarse, entregar bien la información y no asustar a la gente", señaló.

En ese sentido, dijo haber hablado con "gente que está en Odesa y Kiev en este instante. Me dijeron que sí están las acciones militares, sin embargo todavía no hay bajas civiles".

"Tengo muchísima gente querida que todavía está allá": Lola Melnick analiza la invasión rusa a Ucrania > > https://t.co/ecSscBFEuU pic.twitter.com/gw7tIUYrr5 — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) February 25, 2022

Los orígenes del conflicto

Según Lola Melnick, "tenemos que entender que esto no pasó recién ahora, esto está pasando hace ocho años (...) El 12 de mayo (de ese año) Odesa sufrió un ataque, no por parte de Rusia, por parte de Ucrania (...) quemaron un edificio con gente viva, con manifestantes pacíficos que simplemente estaban pidiendo el derecho de mantener el idioma ruso en Ucrania", señaló, recordando la larga data de protestas y enfrentamientos.

De todas formas, aclaró: "Jamás voy a dar una opinión positiva para una guerra, para una invasión, jamás".

"Estos fuegos cruzados, esta situación de separatistas, de nacionalistas, existe hace ocho años y no se hablaba tanto ¿por qué se empezó a hablar hace unos meses? (...) El pueblo ruso y el pueblo ucraniano somos pueblos hermanos, básicamente tenemos la misma sangre", reflexionó.

Su análisis fue elogiado por usuarios de Twitter:

En el MEGA están entrevistando a Lola Melnick, y la loca está dándo una clase de geopolítica. Cláramente, la Melnick buena. — Joaquin Rebolledo (@whoaking) February 25, 2022

Lola Melnick se está mandando una mejor explicación de este conflicto que cualquier noticiero y corresponsal de internacional — k (@_berniesadness) February 25, 2022

Machitos riéndose que Lola Melnick esté comentando el conflicto... Literal ella está dando una clase de historia, pero les hiere tanto su hombría ver a una mujer que asumieron que era tonta por bailar en la tv demostrando lo culta que es. Onvres ql insoportables. — Lᥙᥴιfᥱrᥲ (@luxifera_) February 25, 2022

Me impresiona la elocuencia y sabiduría de Lola Melnick. Maldito morandé que nos enseñó a verla como un pedazo de carne — Jaime (@Ascetic0) February 25, 2022

Quisieron morbo llevando a Lola Melnick y ella les terminó dando una clase todos los chantas del panel. Seca. — Viriato (@Viriato_74) February 25, 2022

Lola Melnick hablando del Conflicto Rusia-Ucrania demostró que se puede lucrar con el cuerpo y a la vez ser sumamente inteligente, informada y culta.



Aprende Daniela Chávez @daniellachavezc — luisinlandaes. (@luisingermanico) February 25, 2022

Lola Melnick dando una clase magistral en #MuchoGustoMega 🙌🏻 Faltaba alguien que parara el sensacionalismo y explicara realmente como es la situación en #UkraineRussia . Nada es blanco y negro en la historia, no hay buenos y malos, sino posturas distintas. ¡Bravo @LolaMelnick ! — Liz⁷ (@KthCmmc1995) February 25, 2022

Me encantó la intervención de Lola Melnick en mega: "Ucrania quiere lo mejor de los dos mundos: los beneficios tributarios con Rusia, y la defensa y beneficios con occidente y la OTAN". El conflicto es más complejo que definir entre buenos y malos. — Coco Holiday 🐰🏳️‍🌈🦄 (@KreuxWildberry) February 25, 2022