Los mensajes que hicieron quebrarse a Rafa Araneda a la distancia

Rafael Araneda se emocionó en vivo al recibir una videollamada que lo emocionó hasta las lágrimas en el día de la madre. En un especial de Univisión realizaron un contacto con Marcela Vacarezza y sus tres hijos, que lo conmovió.

El registro, que compartió el canal en Twitter, muestra la voz afectada de Araneda: "Qué hacen ahí... mi amor, feliz día. Démosle un abrazo a la mamá juntos. Díganle, de parte del papá, que es la mejor mujer del planeta, que es la mejor mamá y que somos privilegiados de tenerla en casa".

Vacarezza contó que "estamos separados hace dos meses y medio más o menos ya. Nosotros en Chile, él allá en Miami. Y bueno, nadie pensaba esto de las cuarentenas, de la pandemia, y bueno, hay que saber llevarlo no más".

Araneda no pudo con la emoción y dijo: "me mataron, me mataron".

Los registros: