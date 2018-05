"Lugares que Hablan" suspendió sus grabaciones tras despido de su equipo

Los múltiples despidos durante los últimos días en Canal 13 afectaron directamente a uno de sus programas más populares.

Parte del equipo de "Lugares que Hablan" fue desvinculado de la estación televisiva, por lo que esta semana se suspendieron las grabaciones del espacio conducido por "Pancho" Saavedra.

Los trabajadores, no obstante, negocian con el Grupo Secuoya para volver a incorporarse a la producción.

Saavedra compartió una imagen en Instagram junto a un potente mensaje en apoyo a sus compañeros.

"Ustedes son quienes me sostienen, me cuidan, me quieren y se juegan la vida por cada uno de los capítulos de este maravilloso programa que hacemos. Solo quiero decirles que los estimo, los quiero y los admiro, espero que la próxima semana podamos volver todos juntos a trabajar tranquilos", sostuvo el animador.