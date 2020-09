Los animadores de televisión Rafael Araneda y Marcela Vacarezza presentaron el sábado en redes sociales a su cuarto hijo, Benjamín, un niño de origen haitiano que adoptaron tras un largo proceso.

Mediante un video en sus redes sociales, la pareja contó que estuvo dos años en el proceso de adopción del niño, tiempo en que fueron sus guardadores. Finalizada la adopción, decidieron hacer pública la noticia.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por sus lindos mensajes ❤️ Una publicación compartida por Marcela Vacarezza 🍀💕 (@marcelavacarezza_) el 12 de Sep de 2020 a las 7:24 PDT

"Somos dichosos padres de un cuarto hijo, y ésta es una noticia que hace tiempo queremos compartir con todos. Pero no se podía, no porque no quisiéramos, sino porque siempre hay que custodiar -según la ley nacional- el bien superior del niño", explicó Araneda.

"A los tres meses (de su vida) empezamos a vincularlos con él y desde ahí decidimos que no nos íbamos a separar más"; agregó el ex animador de Viña, que contó que sus otros hijos están felices por la llegada de este integrante, que ya lleva dos años con ellos.

"Nos enseñaste que el amor es infinito... Gracias por llegar a nuestras vidas. Te amamos por siempre Benjamín Rafael Araneda Vacarezza", escribió Marcela Vacarreaza en su cuenta de Instagram.

"Benjamín vino a este mundo para pertenecer a esta familia. No han sido fáciles estos dos años vivienda una doble realidad por hacer bien el proceso legal", agregó Marcela.

La noticia fue comentada con cariño por los cibernautas en las redes sociales de la familia.