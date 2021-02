Fernando Godoy animará nuevo programa de humor en Mega

Luego que Mega decidiera poner fin a "Morandé con compañía", el canal y la productora de Kike Morandé comenzaron a trabajar en un reemplazo. Así llegará un nuevo espacio de humor llamado "El Barrio".

En la conducción estará Fernando Godoy, quien ya ha tenido experiencia previa con programas como "La muralla infernal" y "Solo para reír".

"A mí me invitaron a ser parte de un proyecto nuevo, donde vamos a tener personajes y lenguaje distinto. Pero si fuera el reemplazo de Kike Morandé tampoco tendría ningún problema; al revés, me siento muy orgulloso del respaldo que me da el canal, y de que la productora y Kike me hayan elegido", sostuvo en El Mercurio.

"El barrio, tu mejor compañía", es un programa que toma como referente a "Saturday Night Live" de NBC y que contará con diversos actores invitados. También se mantendrán algunos comediantes de "MCC" como Belén Mora, Francisco "Toto" Acuña y Paola Troncoso.

Patricia Bazán, directora de Contenidos editoriales de Megamedia, habló sobre la elección de Godoy. "Es uno de los talentos más valorados y queridos de la televisión, empático, cercano y con un ángel muy especial".