Karla Constant explicó sus razones para irse del "Mucho Gusto"

Sorpresa generó al interior del "Mucho Gusto" la renuncia de Karla Constant no sólo al programa, sino también a Mega.

En conversación con LUN, la animadora explicó sus razones. "Por inquietudes profesionales nuevas, proyectos nuevos y porque quiero probar cosas que se ajusten a lo que quiero hacer ahora. Quiero hacer cosas que tengan más conexión con lo social dentro de un abanico de posibilidades. Quiero que mi año 2020 esté marcado por eso".

Respeto a este punto, fue consultada si ya tiene conversaciones con otro canal, asegurando que hay un acercamiento importante. "Por ahora no puedo decir nada, pero sí puedo decir que el estallido social trajo para mí nuevas propuestas que están más conectadas con eso (...) me han presentado propuestas de distinta índole, pero lo que más me interesa es lo social".

Sobre si "Mucho Gusto" no le llenaba ese espacio, fue clara. "No, para nada, no tiene que ver con eso, uno siempre se está replanteando qué cosas quiere hacer en los próximo años. Para mi la crisis social me permitió ver dónde quiero estar conectada. El matinal me permitió estar en un minuto súper importante para el destino del país y el canal me dio la oportunidad de estar ahí, no sólo dentro del estudio sino que también fuera conectando con la gente. Eso me hizo un click súper importante que quiero perder".

Finalmente habló de sus sentimientos con dejar el espacio, que le da mucha pena por sus compañeros y perder la cotidianidad. Este martes tendrá su despedida en pantalla.