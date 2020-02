Murió el actor Orson Bean a los 91 años a raíz de un atropello

El veterano actor y comediante Orson Bean murió el viernes por la noche a los 91 años de edad después de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle en Venice, California.

Bean, nacido en Dallas Frederick Burrows, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como mago, antes de pasar a la comedia.

De acuerdo a CBS, Bean fue atropellado por un vehículo y cayó. Un segundo conductor lo golpeó en lo que la policía dice que fue la colisión fatal, según afirmó el capitán del departamento de policía de Los Ángeles, Brian Wendling.

Los créditos de actuación en televisión de Bean incluyen "Mary Hartman", "The Facts of Life", "Dr. Quinn Medicine Woman" y "Desperate Housewives". Recientemente, apareció en la última temporada de "Grace and Frankie" (que se estrenó el 15 de enero).

Entre sus muchos créditos escénicos, obtuvo una nominación al Premio Tony en 1961 por el musical "Subways Are for Sleeping". Sus papeles en el cine incluyeron "Being John Malkovich" y "The Equalizer 2".