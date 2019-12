Participante de "Pasapalabra" se viralizó por reflexión social

Este martes, en el capítulo de "Pasapalabra", la estudiante de Derecho de la U. de Chile Andrea Vergara se emocionó al analizar el estallido social y relatar lo duro que ha sido para ella.

Al ser consultada sobre cómo estaba su vida, la joven de Pudahuel contestó: "No muy bien, como el de todos. Me da pena y rabia (lo que está pasando en Chile). Lo que pasa acá, que vienen personas a cumplir sueños, como pagar una casa, una enfermedad. Deberían ser derechos y no sueños".

"Estoy muy triste por lo que ha significado esta revuelta para la gente. Todavía tengo fe que vamos a lograr algo por el pueblo y para el pueblo. No puede ser que los trabajadores tengan terror enfermarse", remató, emocionada.

"Se romantiza el sacrificarse, el tener que inmolarse para poder lograr cosas que son básicas. Solo el que ha sentido en carne propia lo que es eso, puede entender la rabia y la pena", remató Andrea, quien ganó con 23 aciertos en el rosco.

El momento: