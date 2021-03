Paul Vásquez revela que fue abusado sexualmente hace 40 años

El comediante Paul Vásquez reveló por primera vez que en su adolescencia fue víctima de abuso sexual por parte de un vecino del barrio donde vivía.

En una íntima conversación con Martín Cárcamo en "De tú a tú", el intérprete de "El Flaco" dijo que tras la muerte de su padre "no había tiempo para el odio", y agregó que "ni siquiera para el 'hueón' que abusó de mi".

Vásquez contó que se trataba de un vecino al cual volvió a ver durante el velorio de su madre. "Estuvo en el velorio de mi mamá. Acepté su pésame cuando ahí podría haberlo encarado. No fui capaz", recordó el humorista.

"Es un bastardo cu..., era un vecino. Ni mis hijas saben, ni las preparé", agregó "El Flaco", detallando además que solo su actual pareja conocía la situación.

Sobre su denuncia Paúl Vásquez concluyó diciendo que "este sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, no ha sido capaz de proteger a los niños. No ha sido capaz de dar justicia a los que realmente lo necesitan. Mujeres maltratadas, el sistema no los cuida, no los protege", y finalizó preguntándose "¿qué van a hacer con un 'hueón' que le pasó hace 40 años atrás?".