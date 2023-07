Pedro Carcuro explica momento de silencio que vivió en 24 horas

Durante la emisión del lunes de "24 horas", Pedro Carcuro protagonizó un particular momento con Iván Núñez y Constanza Santa María, pero aclaró lo sucedido.

El lapsus muestra cómo los conductores, de vuelta de comerciales, le hacen una consulta al iniciar el bloque deportivo, pero Carcuro se queda en silencio y mirando el horizonte, lo que generó especulaciones, incluyendo problemas de salud.

"Lo que pasó fue una tontera", explicó de entrada en LUN, descartando cualquier anomalía en su salud. "Estábamos en un estudio de emergencia porque entró en restauración el que usamos habitualmente", detalló.

Luego Carcuro contó: "No teníamos monitor, hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire y me quedé callado justamente por eso".

Asimismo, Carcuro creyó que con los conductores pensaban "el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio de lo que hacemos habitualmente. Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo".