Don Cheadle asegura no entender su curiosa nominación al Emmy

El actor Don Cheadle aseguró no entender el por qué fue nominado por su trabajo en "The Falcon and the Winter Soldier" a los Emmy 2021.

Su nombre apareció en el listado de postulantes Mejor Actor invitado en una Serie Drama por su aparición como "War Machine" en la serie de Netflix, la cual tiene una duración de aproximadamente dos minutos y solo se produce en uno de los episodios.

"Gracias a los que me han deseado bien. Lo siento a los que me odian, pero en realidad yo tampoco lo entiendo", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter tras conocer su nominación.

Esta es la décimo primera nominación al Emmy que Don Cheadle consigue en su carrera, pese a nunca haber ganado el premio. Junto a su nombre aparecen Charles Dance por "The Crown", Courtney B. Vance por "Lovecraft Country" y Carl Weathers y Timothy Olyphant por "The Mandalorian".

El actor reinterpretará a su personje de Marvel en "Armor Wars", la serie en solitario de "War Machine" que prepara Disney+.

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, 🤷🏿‍♂️ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ...