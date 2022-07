Mandy Moore se refirió a la ausencia de "This is Us" en los Emmy

La última temporada de "This is Us" quedó con sola una nominación para la próxima entrega de los Premios Emmy y la actriz Mandy Moore reaccionó a no estar dentro de las categorías importantes.

La única nominación de la serie fue en la categoría Música y Letras Originales Destacadas por la canción "The Forever Now", compuesta por Siddhartha Khosla y escrita por el esposo de Moore, Taylor Goldsmith, cuyo anuncio fue celebrado por la propia actriz.

Pero además, se refirió a la ausencia de "This is Us" en el resto de las nominaciones: "¿Desearía que nuestra seria fuera reconocida en lo que creo que fue su mejor momento? Claro. ¿Y la brillante escritura de Dan Fogelman durante 6 temporadas (hola "El Tren")? ¿La dirección impecable de Ken Olin? ¿Nuestro elenco y equipo increíblemente talentosos? Sí".

"Pero nada puede quitar lo que nuestra serie significó para muchos (nosotros incluidos). Ese es un legado increíble del cual ser parte. Estaré agradecido por siempre", expresó Moore.

"This is Us" culminó en mayo pasado tras seis temporadas, con cuatro Premios Emmy, incluido uno como Mejor Actor para Sterling K. Brown.