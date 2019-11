¿Qué pasó? La extraña intervención de Carlos Zárate en Canal 13

Cerca de las 9:00 de este viernes ocurrió una extraña situación en el matinal "Bienvenidos" que no pasó desapercibida en redes sociales. Mientras el programa de Canal 13 cubría los incidentes registrados en La Cisterna en las últimas horas, el periodista Carlos Zárate protagonizó un sublime momento.

El panelista del matinal comenzó a hacer una intervención sobre la situación en La Cisterna cuando, de la nada, anuncia que se retira del estudio. "Dejémoslo hasta aquí mejor", dijo Zárate mientras dejaba la mesa y salía de pantalla rápidamente.

Me gustaría saber qué le dijeron por el sonoprmopter a Carlos Zárate para que se retirara del set de @Bienvenidos13 @Televisivamente pic.twitter.com/3rKpCfIQp2 — Enrique Niño (@henryboy75) November 29, 2019

De inmediato los espectadores comenzaron a acusar una supuesta censura por parte de "Bienvenidos" a Carlos Zárate, quien estuvo algunos minutos fuera del aire y cuya ausencia no fue explicada por el resto del panel.

A las 10:00 horas el periodista de origen colombiano regresó a la pantalla para explicar que su repentina salida se había debido a problemas de salud. "Los que me conocen saben que tengo una condición de salud, sentí una puntada muy fuerte y me asusté. Me dio miedo y salí", aseguró.

La explicación de Carlos Zárate por su salida del set en #Bienvenidos13 🤷‍♂️ pic.twitter.com/BZHZPEZf7m — Ricardo Anyel (@ricardoanyel) November 29, 2019

Además, descartó las versiones de censura indicando que "en 28 años en este canal jamás me han pedido que me calle".