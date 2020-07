Raquel Castillo vive difícil momento: "Necesito saber dónde está mi madre"

La imitadora Raquel Castillo, quien se hizo conocida por participar en "Talento Chileno" y "Factor X" y autoproclamarse como la mujer de las "cinco mil imitaciones".

La mujer que está radicada en Tacna, Perú donde se ha destacado como animadora y reportera en la televisión de ese país. En una reciente entrevista con La Cuarta contó el doloroso y complicado momento por el que atraviesa, su madre Rosalía del Carmen Garay Pérez (81) está desaparecida.

Según contó Raquel, la última vez que conversó con su mamá fue a principios de abril. "Ahí me enteré que había tenido un accidente en su casa donde se fracturó la cadera. Incluso, la tuvieron que sacar por arriba de la casa para llevarla al Hospital Traumatológico de Santiago", explicó.

"Después de eso no tuve más contacto con ella. Supe que la habían trasladado a Curacaví y luego a Espacio Riesco, pero no la encontré. Incluso, me han dicho 'está pérdida, ya no hay nada que hacer'. Así han pasado los meses", agregó Castillo.

La situación está lejos de mejorar, la misma artista contó que habían visto a su madre en televisión. "¡Nada! Hay personas que me dijeron que habían visto una nota en TVN, que hablaba sobre una señora que ingresó por una fractura en la cadera y que le había dado COVID-19. Me acuerdo haberla visto, pero no dieron nombre, que es lo típico con los casos del virus".

Luego agregó que la última vez que se vieron fue antes que se desatara la pandemia en el país. "(Yo) siempre estaba yendo y viniendo. Hay personas que me dicen 'por qué la dejé sola', pero llevo siete años en Perú. No es que me haya ido hace poco y siempre la visito, le llevo regalos", dijo.

Su intención antes de la pandemia, era que se fueran a vivir juntas a Tacna, pero evidentemente el plan no pudo concretarse.

"No quería dejar su casa. No pude llevarle la contraria. Ahora pensándolo bien debería habérmela traído a la fuerza al Perú. La última vez que hablé con ella me dijo: 'me dejaron bien de la cadera'. Estaba lúcida", apuntó.