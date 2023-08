Coni y Jorge protagonizaron tensa discusión en Gran Hermano

Una tensa discusión protagonizaron Coni Capelli y Jorge Aldoney en "Gran Hermano" a raíz de una reciente prueba para los concursantes.

Luego de que Jennifer ganara un paquete de cigarrillos para los miembros de la casa y de compartirlos con los cercanos a la "familia Lulo", el ex míster Chile reaccionó con indignación y se acercó al equipo triunfador.

Allí los encaró por no haberle dado cigarros a Alessia, pese a que "ella también fuma". "Nada que ver tu actitud, todos tenían mala cara y nadie felicitó a la 'Pincoya', y no me parece que vengas así de prepotente", le replicó inmediatamente Coni.

"Si yo no quise participar en algo, no llegaría después a reclamar por un premio que no es mío", agregó. "Lo encuentro injusto porque aislan a la gente", respondió él, a lo que Coni dijo que "ellas no quisieron participar".

"No te vengas a hacer el justiciero. A mi me han hecho hueás (sic) peores y tú te quedas callado y no me vienes a defender a mi", le gritaba Coni, mientras Jorge abandonaba la discusión.