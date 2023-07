Fran García Huidobro reaccionó a expulsión en "Gran Hermano"

El reality "Gran Hermano" desconcertó a los participantes al comunicarles que dos de sus compañeros, Constanza Capelli y Fernando "Bambino" Altamirano fueron expulsados de la casa, prometiendo entregar detalles en la gala de nominación de esta noche.

Tras esto, sorprendidos espectadores consultaron a Fran García Huidobro, panelista del programa, si esta expulsión era real o parte de un desafío, respondiendo a través de sus historias de Instagram.

"No sé qué pasó, no les voy a mentir, no es mi especialidad. Me estoy enterando por ustedes que al parecer hubo una eliminación", dijo la opinóloga en la red social.

Ante la incredulidad de sus seguidores, el rostro de Chilevisión declaró que "no sé si es una prueba o fueron expulsados. Si alguno de ustedes sabe algo que yo no sé me lo cuenta porfa, pero... ¿mentirosa yo? Nunca".

Asimismo, la también actriz expresó su molestia con la producción del programa por estar al tanto de lo que sucedió.

"La verdad es que no tengo la menor idea si 'Gran Hermano' expulsó a Bambino y Cony por alguna cosa que yo no vi o es alguna estrategia. No tengo la menor idea y me encantaría saber igual que ustedes y me da rabia porque yo formo parte del programa, pero no sé", sentenció.