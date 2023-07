La pregunta de Diana Bolocco que dejó llorando a Coni en Gran Hermano

La animadora Diana Bolocco se llenó de críticas por una intervención que tuvo durante el último episodio de "Gran Hermano", en donde provocó un explosivo llanto en una de las participantes.

Se trata de Coni, una de las concursantes más populares del encierro, quien hace unos días había sostenido una fuerte discusión con el eliminado Ariel. Allí surgió como tema la adicción al alcohol que Coni padeció hace algunos, lo que le produjo tristeza y mucho llanto con sus compañeros.

En el episodio de este lunes, con Ariel en el estudio tras su salida del programa, Diana Bolocco volvió a tocar la adicción de Coni: "Tu dices que te afecta el comentario porque compartiste episodios de tu historia antes de entrar a la casa y dices que te afecta mucho por tu familia... tal vez te gustaría enviarle un mensaje a tu familia", le dijo la conductora.

Ante esto Coni explotó en llanto y recibió el apoyo de sus compañeros. "Coni lamento que estés tan afectada porque han pasado varios días y no quería provocar esto. Era un espacio para aclararlo, vamos a respetar que no quieres seguir hablando", se disculpó rápidamente Bolocco.

En redes sociales la intervención de la animadora fue ampliamente criticada.

amigo me hace mierda ver a coni así💔, encima diana seguía metiendo el dedo en la llaga #GranHermanoCHV

Ya cállate, cállate que me desesperas. Diganle a la Diana que deje la pega, mala mujer, mala persona con Coni. ¡Con la familia no Diana, con su familia no!#Alessia #GranHermanoCHV https://t.co/neMhFgqvCu