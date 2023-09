Miguelito y su rol en "Tierra Brava": "No me voy a achicar ante nada"

El comediante Miguelito habló sobre su ingreso al reality show "Tierra Brava" y adelantó que será una gran responsabilidad en su carrera.

"Estoy con un poco de miedo porque la exposición en los realities es muy cuática. Además voy a ser la primera persona de talla pequeña en un reality y es una gran responsabilidad", admitió el ex "Morandé con Compañía".

Según Miguelito, entrar al reality es una oportunidad única para desafiarse a sí mismo. "Quiero ver de qué estoy hecho. Me da curiosidad saber si soy capaz, si voy a poder estar en un encierro sin teléfono, sin poder ver fútbol y compitiendo de igual a igual con gente de talla normal", indicó.

A diferencia de "Gran Hermano", "Tierra Brava" de Canal 13 se caracterizará por sus competencias de rendimiento físico. Al respecto el comediante nacido en Perú dijo que "no me voy a rendir, no me voy a achicar ante nada".

"Me gusta el trabajo en equipo, respetando las diferencias entre cada uno. Seguro que mis fortalezas no van a ir por el lado de lo físico, sino por las habilidades como tirarse por debajo de las mallas o entrar en espacios chicos, y la idea es que en el equipo se valore eso", agregó.

El genio de Miguelito

Sobre la convivencia el artista circense -cuyo nombre real es Hans Christian Malpartida- sostuvo que "soy muy relajado y bueno para la talla, me gusta hacer reír y dar alegría".

Sin embargo agregó que "tengo mal genio, y espero que no se me salga. Soy enojón en mi casa, pero acá voy a estar en casa ajena y voy a tratar de calmarme porque no todo el mundo entiende. Me molesta cuando me sacan temas personales, como hablar de mi vida familiar. También me molesta el cahuín, que se comente por ahí que tal persona dijo esto o esto otro".

Por otro lado, aunque lleva varios años de relación estable, se sabe coqueto y enamoradizo. "Soy medio picaflor, en el sentido en que me gusta decirle cosas lindas a las mujeres, espero que no lo tomen mal. Pero tengo mujer y tengo que portarme bien, espero. Lo que me gustaría es hacer amistades, pasarlo bien, no entro con otras intenciones", prometió.