Nicolás Quesille ya no aguanta actitud de Coni en Gran Hermano: "Trata de controlar todas sus relaciones"

Nicolás Quesille, panelista de "Gran Hermano", se tomó unos momentos del estelar de este lunes para criticar a Constanza Capelli y terminó dividiendo a las redes sociales.

Si bien, el "experto en realities" dijo que Coni es "una gran participante", lamentó que "tiene un tropezón" en la forma en que se ha relacionado con sus compañeros.

"Ella como jugadora comete un error inconsciente: se peleó con la Trini, se peleó con Sebastián, con Rai, con Francisco, pero con Scarlette el fin de semana. Es que yo no puedo creer que otra vez haya salido a la luz ese problema", dijo Quesille.

El productor de realities como "Protagonistas de la Fama" y "Pelotón" aseveró que "Coni trata de controlar todas sus relaciones: 'si no hacen las cosas como a mí me gustan, entonces no eres mi amigo'... ¿De qué amistad estamos hablando?".

¿Posibilidades de reconciliación entre Pincoya y Coni?

Las críticas de Quesille hacia Capelli llegaron después de una nueva conversación sobre la polémica fiesta que distanció para siempre a Coni de Pincoya, en la que ambas pidieron en el confesionario que la otra participante se fuera.

Ahora, las protagonistas de esa fuerte discusión volvieron a hablar y, entre lágrimas, se pidieron disculpas otra vez.

"No creo que sea sensata esta pedida de disculpas", reflexionó Quesille.

Según la percepción del panelista, "Coni le dice a Pincoya que 'le da lata que diga que el tema de la expulsión es lo más fuerte que le pasó en el reality', pero claro que es lo más fuerte que le ha pasado en el reality a Pincoya. Ella (Coni) trata de minimizar lo que le pasa a la Pincoya, o sea que al final Coni va a seguir diciendo que en realidad 'Pincoya le pone color', como suele hacer con todas sus amigas dentro del programa".

"Esto es de libro. Le pasa una y otra vez", afirmó.