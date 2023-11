Coni y Scarlette tuvieron fuerte encontrón en Gran Hermano

La última fiesta en "Gran Hermano" tensionó la relación de Coni Capelli y Scarlette Gálvez, poniendo en duda la continuidad de "las reinas bellas".

La noche del viernes, luego del evento semanal, la bailarina enfrentó a su amiga acusándola de coquetear con Sebastián Ramírez, pareja de la joven dentro del encierro.

"Te observo todo el rato. A mí no me huevees, ten mucho cuidado (sic)", advirtió Capelli a Gálvez, descolocándola.

Si bien la influencer intentó convencer a su compañera de que sus acusaciones eran falsas, la también modelo insistió en que la participante del reality parecía tener otras intenciones con el productor de eventos.

El desahogo de Scarlette

Tras esta encontrón, la oriunda de Maipú corrió al confesionario, donde se desahogó con el anfitrión de la casa.

"Me siento como las hueas (sic), quiero puro dejar de estar aquí, me siento fuera de lugar, los típicos comentarios de que no confiaban en mí. Cuando por fin me sentía parte de algo, vienen las malas interpretaciones. Todos son amigos de ella, entonces van a creerle y apoyarla", contó al ente.

Asimismo la joven de 21 años, que ingresó al programa en agosto, añadió: "Se me hizo tan difícil tener un grupo de amigos (...) nunca he tenido una doble intención (con Ramírez) o ganas de algo. A veces siento que nadie quiere que siga acá", confesó.

Coni vuelve a renunciar

Luego de este conflicto, Constanza también conversó con "Gran Hermano", pidiendo nuevamente renunciar.

"Debido a lo que ha pasado recientemente con Scarlette y Sebastián, me gustaría pedir mi renuncia (...) estoy súper contenta de haber estado acá, pero creo que ya está siendo muy insoportable el estar acá", admitió al ente.

No obstante, el anfitrión le recomendó "analizar mejor la situación, quizás las cosas no son como se ven a simple vista (...) Te escucho y siento que, en tu estadía aquí, has pasado por momentos más estresantes que este. Te invito que pienses si vale la pena dejar tu sueño por este problema", recomendó la voz a la participante.