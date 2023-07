"No me reconozco": Lucas Crespo renunció a Gran Hermano

El influencer Lucas Crespo, participante de "Gran Hermano", impactó a los televidentes presentando su renuncia al reality show.

Durante la emisión del programa este lunes, presentaron el clip donde el joven daba al anfitrión sus motivos para dejar la casa ubicada en Buenos Aires, Argentina.

"Me gustaría hacer la retirada voluntaria. Soy una persona que está acostumbrada a tener el control de todo en la vida y creo que en este lugar no se puede. Yo pensé que lo iba a poder lograr y no pude", dijo el estudiante de psicología en el confesionario.

Asimismo, Crespo explicó que se se ha sentido "vulnerable" ante varias situaciones y ha llegado a comportarse "de una forma en la que no me reconozco (...) no sé qué me pasa adentro".

"Exploté, me puse a llorar al frente de todos y eso me puso en una situación muy incómoda en la casa (...) Con lo que me pasó hoy día siento que es momento de tomar la decisión de retirarme", sentenció.

Si bien el retiro voluntario está hecho, desde los estudios de Chilevisión, Diana Bolocco explicó que Lucas tendrá 24 horas para ratificar su decisión ante Gran Hermano.

En tanto esta noche, un nuevo integrante hará ingreso al reality.