¿Por qué pelearon Mónica y Pincoya? Juego subido de tono las distanció

En los últimos días los fanáticos de Gran Hermano han visto una imagen que era poco habitual en este primer mes de reality show: Mónica y Jennifer no se hablan y estan distanciadas.

Las otroras amigas dejaron de compartir momentos y reflexiones, lo que incluso llamó la atención de los animadores del programa y los posteriores descargos de la "Pincoya".

Pero, ¿qué pasó entre Mónica y "Pincoya"? Todo se originó la semana pasada a raíz de un juego subido de tono que Jennifer, Sebastián Ramírez y Coni estaban jugando en su habitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

"¿Cómo se va a sentir el esposo?"

En esta dinámica Sebastián le tenía que dibujar una figura en los glúteos a Jennifer y luego tenía que lamerlos, lo que desataba las risas entre las presentes.

Mónica, la participante de 77 años, se encontraba durmiendo en esa misma habitación, pero el ruido la despertó. "Que no vea, que no vea", gritaba Jennifer al darse cuenta que Mónica estaba observando la escena. "Cómo no voy a ver lo que están haciendo", se preguntó la mujer.

Ante el incómodo jugueteo Mónica abandonó la pieza y fue a desahogarse con el resto de los participantes, a quien les contó que "La Pincoya estaba así con la toalla y con calzones y para arriba desnuda. Se subió la toalla y dijo que le pusieran merengue en el poto y que la chupetearan".

¿Por qué la Pincoya está tan molesta con la Soa Mónica? Acá la razón:



Mónica a Fran "Es una falta de respeto para ella misma (...) Ella tanto que habla de su hijo (...) a su niñito no le va a gustar que su mamá le ande mostrando el poto a una persona que le ponga merengue (...)… pic.twitter.com/4nZfYZfPIG — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 15, 2023

"Está bien las travesuras, yo las entiendo, por último haberle puesto el merengue en la cabeza... pero ¿por qué se prestó ella para eso? Imagínate, ¿cómo se va a sentir el esposo?", reflexionó la señora.

La molestia de Jennifer

Horas más tardes la "Pincoya" se enteró de lo que Mónica había dicho y realizó sus descargos: "Ella no tiene nada que meterse con mi familia, porque yo veré la explicación que daré en mi casa. No tiene por qué ella meterse, porque es una talla, le dijo a Francisco.

"¿Por qué piensa en mi marido si ni lo conoces? ¿Qué te metes en un matrimonio ajeno?, me dan ganas de decirle. Yo sé lo que tengo en mi casa, y el loco sabe lo que tiene acá", concluyó.