¿A qué hora se estrena "House of the Dragon"?

Finalmente, este domingo 21 se estrenará la serie "House of the Dragon", el esperado spin-off de "Game of Thrones", a tres años de su fin.

La nueva serie "House of the Dragon" tendrá su estreno este domingo a las 21:00 horas tanto en HBO como en el servicio de streaming HBO Max.

Al igual que "Game of Thrones" en sus inicios, esta serie contará con la supervisión y la producción de George R. R. Martin, autor de la saga literaria que ha dado vida a estos programas de televisión.

La historia de "House of the Dragon" estará ambientada unos 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y se enfocará en la consolidación de la Casa Targaryen gracias al poderío de sus dragones.