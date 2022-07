Actor de "24" y "The Mentalist" murió a los 74 años

Gregory Itzin, quien interpretó al presidente de los Estados Unidos en la serie "24" y participó en "The Mentalist", falleció a los 74 años de edad

El actor estadounidense falleció debido a complicaciones durante una cirugía de emergencia. "Estoy tan agradecido de haber podido compartir estos últimos días con mi papá en el medio oeste donde creció. Pudimos compartir algunos momentos increíbles juntos, pescando, uniéndonos, viéndolo tener la oportunidad de conectarse con su nieto Wylder de una manera que nunca antes pudimos hacer", dijo su hijo Wilke Itzin.

En la serie "24", Itzin interpretó al Presidente Charles Logan. El productor y director Jon Cassar escribió en Twitter que "era uno de los actores más talentosos con los que tuve el honor de trabajar, pero más que eso, era un gran tipo en todos los sentidos. Será extrañado por su familia 24 que no tenía nada más que amor y respeto por él. Dejaste tu huella, ahora Descansa en Paz amigo".

Itzin también tuvo créditos en "Friends", "The Mentalist" y en varias producciones de "Star Trek".

My friend Greg Itzin passed away today.He was one of the most talented actors I had the honor to work with, but more than that he was an all around great guy. He’ll be missed by his 24 family who had nothing but love & respect for him. You made your mark, now Rest In Peace friend pic.twitter.com/IbrhAQXix2