Actor de "The Office" murió por causas desconocidas

Este lunes falleció a los 75 años el actor y comediante estadounidese Hugh Dane por causas que aún se desconocen, según publicó TMZ.

El artista es recordado por haber intepretado al guardia de seguridad "Hank" en la versión norteamericana de la serie "The Office".

Rainn Wilson, uno de sus compañeros de elenco en la producción, lamentó su partida en Twitter y dijo que "él era uno de los mejores. Tan amable, divertido y talentoso. Todos lo extrañaremos".

Además de su trabajo en "The Office", Dane tuvo apariciones en otras exitosas series de televisión como "El Príncipe del Rap", "Friends", "Curb Your Enthusiasm" y "New Girl", entre otras.

RIP Hugh Dane, aka Hank the security guard. He was one of the greats. So kind, funny, talented. We will all miss him. Donations can be made in his name to: https://t.co/z1SAqamWMM pic.twitter.com/ysevEZKOjy