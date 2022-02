Actores de "Euphoria" revelaron detalles de la comentada obra

El capítulo 7 de "Euphoria", emitido la noche del domingo, fue tema comentado en las redes sociales por la obra de "Lexi" que mostró la vida de los propios personajes de la serie.

Maude Apatow, que interpreta a la estudiante que escribió y dirigió la obra, afirmó a Entertainment Weekly que para esta segunda temporada habló con el creador de "Euphoria", Sam Levinson, para crear del desarrollo del personaje.

"Quería llamarlo cuando estaba escribiendo, solo para que pudiéramos pensar juntos en diferentes ideas sobre cómo podría evolucionar el personaje", dijo, y reveló que "la obra está vagamente inspirada en mi último año de secundaria. Tuvimos una escrita, dirigida y producida por estudiantes, y yo era la productora, y era como una tirana. Sí, por lo que se basa libremente en un hecho real".

"Sam y yo hemos hablado mucho sobre cómo ambos estamos ansiosos en la vida y sobre cómo canalizar toda esa ansiedad y esos sentimientos para hacer algo y usarlo", afirmó Apatow, que complementó que la vida de "Lexi" es un poco caótica "por su hermana 'Cassie' y por 'Rue', y ella simplemente canaliza todo eso para hacer esta obra perfecta y poner todo lo que tiene en ella. Y creo que Sam lo hace con la serie".

En la obra, "Ethan", el personaje que interpreta Austin Abrams entre otros, culminó con un comentado número musical sobre "Nate", lo que generó la molestia de este último. "Filmamos durante un lapso de tres días, y fue mucho trabajo. Requería mucho esfuerzo físico. Estuve haciendo ese baile un millón de veces durante esos días", dijo Abrams a Variety.

La escena se realizó al ritmo de "Holding Out for a Hero" de Bonnie Tyler, que el propio Abrams contó que ese éxito ochentero lo escuchó por primera vez en la película "Shrek 2". "Es una de esas canciones que me hace tan feliz. Sinceramente, pone a todos de muy buen humor", expresó.

"Tomó mucho tiempo filmar esa secuencia porque era muy complicado", sumó Apatow. "Había que tener en cuenta muchas tomas del público. Sam tenía que asegurarse de que las tomas de la obra se conectaran con recuerdos reales y tenían que estar perfectamente sincronizadas y entretejidas", dijo.

"En ese momento, 'Lexi' se está poniendo a sí misma primero. Y en lugar de preocuparse por cómo va a reaccionar 'Cassie', dice: '¿Qué va a ser mejor para la obra? Voy a elegir eso sobre los sentimientos de 'Cassie'. Ella no quiere lastimar a su hermana, pero es complicado. Se siente realmente herida por su hermana de muchas maneras. Hay muchas cosas que hace su hermana que son muy desconsideradas y egoístas", expresó Apatow en Vanity Fair.

La segunda temporada de "Euphoria" termina con su octavo y último capítulo el próximo domingo 27 de febrero.