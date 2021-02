Chiwetel Ejiofor repetirá icónico personaje que interpretó David Bowie

El actor Chiwetel Ejiofor encabezará el remake que la plataforma Paramount+ prepara sobre "The Man Who Fell to Earth", una novela de Walter Tevis que ya había sido adaptada en el cine a mediados de los 70.

Según EW Ejiofor interpretará a "Thomas J. Newton", el mismo protagonista que ya había sido encarnado por el cantante David Bowie en la pantalla grande.

Ahora, esta historia será producida en formato serie con Jenny Lumet y Alex Kurtzman, los creadores de "Clarice", como guionistas y productores ejecutivos.

"Chiwetel Ejiofor es todo lo que podríamos haber imaginado y un millón de cosas que no podemos imaginar. No podríamos estar más emocionados de trabajar con él", destacaron Lumet y Kurtzman en un comunicado.

"The Man Who Fell to Earth" es una novela de ciencia ficción publicada originalmente en 1963 por Walter Tevis, quien además es autor de la novela "Gambito de Dama" que terminó inspirando la exitosa mini serie de Netflix.

En 1976 el libro fue llevado al cine de la mano del director Nicolas Roeg y con David Bowie interpretando el papel principal. Si bien la cinta no recibió elogios de la crítica, logró transformarse en un clásico de culto de la ciencia ficción.