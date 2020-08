Disney presenta su primer personaje bisexual como protagonista de serie

La próxima serie de Disney, "The Owl House", tiene el primer personaje bisexual de la compañía, según confirmó la creadora de la producción, Dana Terrace.

"The Owl House" se estreno el pasado 8 de agosto en Disney Channel y sigue a "Luz Noceda", una niña dominicana-estadounidense de 14 años que se topa con un mundo mágico e intenta convertirse en bruja.

En el episodio, "Luz" baila con otro personaje femenino, "Amity", que se muestra enamorada de ella. Terrace afirmó que "cuando nos dieron luz verde, ciertos líderes de Disney me dijeron que no podía representar cualquier forma de relación bi o gay en el canal".

"¡Soy bi! ¡Quiero escribir un personaje bi, maldita sea!", continuó Terrace, y "afortunadamente, mi terquedad dio sus frutos".

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.