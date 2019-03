Emilia Clarke sobrevivió a dos aneurismas durante el rodaje de "Game of Thrones"

La actriz Emilia Clarke reveló que estuvo dos veces al borde de la muerte durante la grabación de "Game of Thrones", serie donde desde 2011 interpreta a "Daenerys Targaryen".

En un ensayo escrito para The New Yorker a raíz del próximo estreno de la última temporada de "GoT", Clarke dio a conocer que sufrió dos aneurismas que casi truncan el destino de la producción.

El primero de ellos ocurrió en febrero de 2011 después de finalizar sus escenas para la primera temporada. Durante una sesión de ejercicios, la actriz recuerda haber sentido un dolor que describe "como si una banda elástica estuviese apretándome la cabeza".

Rápidamente fue llevada al hospital donde descubrió que había sufrido un infarto cerebral que necesitó cirugía urgente. A los pocos meses de este incidente, Emilia Clarke retornó al set de "Game of Thrones" para la segunda temporada y sorprendió a todos por su rápida recuperación.

Sin embargo no todo estaba bien. "Si soy realmente honesta todos los días, a cada minuto, pensaba que me iba a morir", recordó sobre ese periodo. En 2013, estando en Nueva Yorke, Clarke acudió a realizarse un escáner al cerebro y se enteró de que el primer accidente había evolucionado negativamente.

La intérprete de "La Madre de los Dragones" tuvo que someterse a una nueva cirugía que tuvo complicaciones durante su desarrollo, por lo que el equipo médico tuvo que abrir su cráneo para intervenir.

"Salí de la operación con un drenaje saliendo de mi cabeza. Pedazos de mi cráneo fueron reemplazados con titanio. La recuperación fue mucho más dolorosa que la de la primera operación", detalló.

Al principio, Clarke estaba preocupada por la cicatriz que podría haberle quedado y de una posible pérdida de sentidos o habilidades motoras. "Ahora le digo a la gente que todo esto me robó mi buen gusto por los hombres, pero en ese momento nada de esto parecía ser gracioso", concluyó entre bromas.