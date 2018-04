Escena de la última temporada de "Game of Thrones" se rodó en 55 días

Durante gran parte de 2018 se estará llevando a cabo el rodaje de la octava y última temporada de la serie "Game of Thrones". Los rumores sobre la trama se esparcen rápidamente por internet, al igual que diversas imágenes sobre las grabaciones de los nuevos episodios.

Una de las últimas noticias conocidas del rodaje es que ya finalizaron las grabaciones de la batalla más grande de la producción, la cual tardó 55 noches seguidas.

Según el confiable sitio de fans Watchers on the Wall, la gran escena se hizo en dos locaciones irlandesas que ya habían sido usadas para tomas ubicadas en "Winterfell".

"Cuando decenas de millones de personas alrededor del mundo estén viendo este episodio en un año más, no sabrán lo duro que trabajaron. No les importará cuan cansados estaban o lo difícil que fue hacer su trabajo con estas temperaturas sub cero", decía una nota enviada por la producción al elenco y equipo técnico de "Game of Thrones".

En las últimas dos temporadas de la serie ya se han mostrado las batallas a gran escala. El duelo entre "Jon Snow" y "Ramsay Bolton" y el ataque de los dragones a "Jaime Lannister" son ejemplo de aquello. Sin embargo, ambas escenas se grabaron en poco más de 20 días, la mitad del tiempo que tomó esta nueva batalla.

Por el momento HBO solo informó que la octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará en 2019.