Fox está dispuesta a revivir la serie "Firefly"

A pesar que fue cancelada tras su primera temporada en 2002, "Firefly" se convirtió con el paso de los años en una especie de serie de culto.

Protagonizada por Nathan Fillion, la ficción tiene un importante grupo de seguidores, algo que para Fox es clave a la hora de pensar en una especie de "revival". Así, al menos, lo expuso el presidente de la cadena, Michael Torn.

"La gran respuesta, cada vez que vemos algunos de nuestros títulos clásicos, es si hay una manera de reinventarlo para hoy día y que sea tan grande como lo fue la original. Y como los fans, estamos abiertos a ello. Me encantó 'Firefly', personalmente vi cada episodio. No trabajé en ella, pero me encantó. Podríamos haberla traído antes pero teníamos a The Orville en emisión y no tenía sentido para nosotros tener dos franquicias especiales en emisión", sostuvo el ejecutivo en The Wrap.

Además, contó que estuvo hablando de Fillion al respecto. "No vas a traer de vuelta a todos, a menos que hagas algo como una miniserie como se hizo con Expediente X. Pero también sé, porque escribí a Nathan, cuando publiqué estas imágenes de Firefly (en las redes sociales) se puso muy sentimental. Todos los que trabajaron en la serie la adoran y todavía hablan de ella".

En el año 2005, el director Joss Whedon realizó la película "Serenity", la cual estaba adaptada de la serie.