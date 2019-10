"Friends" llega a los cines chilenos para celebrar sus 25 años

En el año donde se cumplen 25 años de su primer episodio, la serie "Friends" festejará con sus fanáticos en una instancia especial con la proyección de episodios en cines chilenos.

La comedia exhibirá en las cadenas Cine Hoyts y Cinemark durante tres días memorables episodios junto con "chascarros" en un panorama ideal para los seguidores de "Friends".

Las fechas fijadas son el 15, 17 y 22 de octubre, donde se proyectarán cuatro episodios por día.

La primera jornada tendrá "Pilot", "The One with the Black Out", "The One with the Birth" y "The One where Ross finds Out". El segundo día se exhibirá "The One with the Prom Video", "The One where No One's ready", "The One with the Morning After" y "The One with the Embryos".

Finalmente, el tercer día se proyectarán "The One with Chandler in a Box", "The One with Ross' Wedding - Part 2", "The One where Everyone Finds Out" y "The One where Ross got High".

Las entradas se pueden adquirir en los sitio web de cada cadena de cine.