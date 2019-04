"Game of Thrones" vivió el episodio más espectacular de su historia

[Este texto contiene spoilers sobre el tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones"]

"The Long Night" fue el nombre del decisivo episodio que vivió "Game of Thrones" este domingo en el cual los héroes de la ficción al fin enfrentarían a los "Caminantes Blancos" y al "Night King", la fría amenaza que estuvo presente desde el piloto de la serie.

82 minutos para el capítulo más largo de la producción de HBO, que además contó con la escena de batalla más extensa en la historia de la televisión a cargo de la magistral dirección de Miguel Sapochnik ("Battle of the Bastards", "The Winds of Winter"). La producción tampoco fue sencilla: tardaron 55 frías noches de rodaje debido a que sus creadores buscaban una iluminación especial (y que molestó a muchos fanáticos).

Desde el comienzo el clima desolador se tomó la pantalla, con todos los personajes preparándose para recibir a los muertos vivientes y con el espectador conociendo las posiciones de sus héroes favoritos. "Jorah Mormont" fue el primero en ir a la carga junto a la horda "Dothraki", pero pocos volvieron. Y eso era solo una muestra del poderío del invierno.

Tras un avance sin pausas y un millar de humanos muertos, "Jon" y "Daenerys" montaron los dragones y lograron contener al enemigo. Pero el ex miembro de la "Guardia de la Noche" se fue en búsqueda del "Night King", adentrándose en un paisaje de niebla que lo dejó fuera de la batalla. Eso hasta que es sorprendido por el congelado villano con quien protagoniza un increíble duelo por sobre las nubes, en una de las tomas más bellas que haya tenido la serie.

A esa altura los muertos ya habían desbordado por los muros de "Winterfell", los fans habían llorado el fin de "Edd" de la "Guardia de la Noche" y los personajes principales se habían recluído al castillo tratando de defender sus vidas. "Lyanna Mormont", la ruda líder de la "Casa Mormont", también lo hizo, pero sucumbió ante el cadáver de un gigante, justo después de acabar con él y de despedirse a lo grande.

Por otro lado "Arya Stark" comenzaba a dar sus primeros golpes dentro del castillo hasta que "Melissandre" apareció en su camino (nuevamente). Luego de un premonitorio diálogo y una exquisita referencia a la primera temporada, "Arya" logra escapar.

De vuelta en el aire, "Jon" y "Night King" seguían luchando con sus dragones. Tuvo que llegar "Daenerys" para derribar al enemigo, mientras el dragón "Rhaegal" destrozaba a su hermano "Viserion" que luchaba bajo las órdenes del hielo. En tierra firme "Jon" persiguió al "Night King" para acabar con él, pero no fue suficiente y el enigmático rey revivió a todos los muertos del campo de batalla y el castillo.

Con "Jon" atrapado luchando y con "Daenerys" y "Jorah" abandonados en campo abierto, el camino hacia "Bran Stark" estaba despejado para el "Night King". Allí estaba "Theon Greyjoy", quien terminó asesinado a manos del villano. Pero cuando este se aprestaba a matar al "Cuervo de tres ojos", apareció "Arya Stark" y lo atacó con la daga de acero valyrio que recibió de las manos del mismo "Bran". Con un as bajo la manga "Arya" logra engañar al "Night King" y matarlo con el arma, acabando con todo el ejército de los muertos.

Al final y considerando las expectativas previas, el saldo fue positivo. "Edd", "Lyanna Mormont", los "Dothraki", "Berric Dondarrion" y "Melissandre" se despidieron para siempre de la serie, al igual que el enorme "Jorah Mormont" que murió protegiendo a su Reina. Pese a las bajas, la eliminación del ejército de los muertos fue el gran triunfo de estos hérores.

Este suceso cambiará el rumbo de "Game of Thrones" de cara a sus tres episodios finales. De acuerdo al adelanto presentado por HBO sobre el cuarto capítulo, el conflicto se centrará en "Kings Landing" y en la lucha por el "Trono de Hierro".