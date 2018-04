George R.R. Martin: "Vientos de invierno" no se publicará en 2018

El escritor George R.R. Martin volvió a desilusionar a los seguidores de su saga literaria, la que inspiró la serie "Game of thrones", anunciando que este año no saldrá a la luz "Vientos de invierno".

"No, no se acerca el invierno... no en 2018, al menos. Van a tener que seguir esperando a Vientos de Invierno", escribió el autor en la última publicación de su blog.

En compensación, Martin adelantó novedades sobre "Fire and Blood", la enciclopedia sobre la historia de los reyes "Targaryen" en Poniente desde su llegada al continente, mostrando la portada estadounidense del libro que se publicará el 20 de noviembre de este año.

La encicolpedia ilustrada comenzará con "Aegon I, el Conquistador" y narrará en 989 páginas todo lo sucedido con los monarcas venideros como Aenys, Jaehaerys I o Viseys I.

Este es el primer volumen termina con Aegon III a la espera de la segunda parte que completará la genealogía Targaryen.