"Glow" llegará a su fin con la cuarta temporada

La plataforma de streaming Netflix ha renovado la comedia "Glow", una de sus producciones más populares, para una cuarta y última temporada.

La serie ganadora del Emmy protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron regresará con 10 episodios finales, que aún no tienen fecha de estreno pero podría ser a mediados de 2020.

El pasado 9 de agosto Netflix estrenó su tercera temporada, consiguiendo nuevamente los elogios de la crítica, tal como ocurrió desde su llegada a la plataforma en 2017.

All good things must come to a GLOWing end. We're coming back for a fourth and final season! pic.twitter.com/FPLiAzLdZ5