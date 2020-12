"House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", confirma que llegará en 2022

La esperada nueva serie basada en el mundo de "Game of Thrones", "House of the Dragon", poco a poco entrega información. Ahora el turno fue de su estreno, anunciado por HBO Max.

El servicio de streaming presentó un video en el que muestra todos los contenidos que tendrá en 2021, como la nueva versión de "Justice League" y nuevas temporadas de series como "Succession" e "Insecure", junto con la reunión de "Friends".

Pero al final del video, HBO Max confirmó que "House of the Dragon" llegará en 2022. La serie se establecerá 300 años antes de los hechos mostrados en "Game of Thrones".