"How I Met Your Father" tendrá segunda temporada

La comedia "How I Met Your Father", que está protagonizada por Hilary Duff y se inspira en "How I Met Your Mother", fue renovada para una segunda temporada.

La comedia tiene a Duff en el papel principal de "Sophie", quien busca su "alma gemela" tal como lo hacía "Ted Mosby", y que en su versión futura tiene a Kim Catrall contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

Mientras se emite actualmente en Estados Unidos a través de Hulu, la serie se podrá ver en Latinoamérica desde el 9 de marzo en el servicio de streaming Star+.

Surprise! 🥳 You'll be seeing more great chapters in this love story because #HIMYF has been renewed for Season 2! 💚 pic.twitter.com/r3CI6MdF6z